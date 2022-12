Segundou: 6 ótimas opções de menu executivo para o almoço de negócios

Entrada, prato principal e sobremesa. A fórmula enxuta de um menu executivo servido à hora do almoço dos chamados dias úteis é uma boa oportunidade para conhecermos um restaurante e para termos uma ideia da proposta gastronômica de um chef. Uma vantagem extra desses cardápios é a boa relação custo-benefício, já que as casas costumam oferecer descontos atraentes, se compararmos os preços de cada etapa da refeição, caso fossem pedidas individualmente. E o serviço costuma ser célere, pensado para aqueles comensais que têm um período restrito para o almoço. Conheça 5 menus executivos de alguns dos melhores restaurantes de São Paulo.

Abaru Bar

Um dos bares-restaurantes mais bonitos da cidade, em que pese sua localização no degradado centro paulistano, este endereço dedicado à culinária brasileira fincado na cobertura do Shopping Light têm a frente o chef paraibano Onildo Rocha. Criativo, ele apresenta quatro sugestões para o menu executivo de terça a sexta, no formato “trio panelinha feita”: entrada e sobremesa do dia mais prato principal (R$ 66,00). São exemplos a galinhada com milho e vinagrete de quiabo e a caldeirada de peixe amazônico com arroz, farofa bolão e ovo.

Shopping Light (Rua Formosa, 157, centro), tel. 2853-0373. @espaçopriceless. Ter. a qui.: 12h/23h; sex. e sáb.: 12h/0h; dom.: 12h/17h. $$

A Bela Sintra

Com recém-completados 18 anos, o ótimo restaurante português dispõe de um menu executivo composto de couvert, prato principal e sobremesa (R$ 131,00). A primeira etapa reúne bolinhos de bacalhau, croquetes de carne, patê e pão. Das quatro sugestões para o passo seguinte, vale proar o bacalhau grelhado com grão de bico e pimentos ou o arroz de tamboril com lula e camarão. Para finalizar, há musse de goiaba ou arroz doce.

Rua Bela Cintra, 2325, Cerqueira César, tel. 3891-1090. abelasintra.com.br. Seg. a qui.: 12h/15h30 e 19h/23h; sex.: 12h/15h30 e 19h/0h; sáb.: 12h/0h; dom.: 12h/18h. $$$

Balaio IMS

É uma das casas do chef Rodrigo Oliveira (Mocotó) e está localizada no fundo do piso térreo do Instituto Moreira Salles. O formato do menu executivo, aqui, tem um modelo alternativo: de terça a sexta, é possível acrescentar R$ 18,00 ao prato principal e optar pela focaccia da casa ou a entrada do dia e sorvete. São nove opções principais, de R$ 69,00 (a lasanha vegetariana com massa de couve, ricota fresca e bechamel de abóbora) a R$ 98,00 (pato confitado com polenta de milho crioulo, conservas e jambu).

Avenida Paulista, 2424, Cerqueira César, tel. 2842-9123. balaioims.com.br. Ter. a qui.: 12h/16h; sex. e sáb.: 12h/16h e 19h/22h; dom.: 12h/17h.

D.O.M.

D.O.M., de Alex Atala: menu executivo a R$ 98,00 Se o menu degustação criado pelo chef Alex Atala é uma epopeia de 10 pratos, do aperitivo à sobremesa, ao preço de R$ 690,00, o recém-relançado almoço executivo, oferecido de segunda a sexta, custa R$ 98,00 e compõe-se de uma mera salada mais uma opção de peixe do dia, um frango grelhado ou escalope de filé-mignon. Arroz, feijão preto, farofa, banana à milanesa, batata sautèe e couve refogada com bacon são os acompanhamentos.

Rua Barão de Capanema, 549, Jardim Paulista, tel. 3088-0761. domrestaurante.com.br. Seg. a sex.: 12h/15h e 19h/21h; sáb.: 19h/21h. $$$

Loup

Picadinho do Loup: menu executivo com boa relação custo-benefício O menu executivo desta agradável casa comandada pelo restaurateur Daniel Sahagoff, fundador do Cantaloup, custa R$ 103,00 e pode ser montado com uma entre três opções fixas de entrada, um de seis pratos principais além da sugestão do chef ou da fruta da estação para a sobremesa. Uma boa combinação de entrada mais prato principal leva berinjela e abobrinha grelhadas à parmegiana seguida de picadinho de filé-mignon com arroz, feijão preto, farofa, banana, ovo de codorna, crispe de couve e vinagrete de abobrinha.

Rua Doutor Mario Ferraz, 528, Jardim Paulistano, tel. 3078-0484. @louprestaurante. Seg. a qui.: 12h/15h e 19h/23h; sex.: 12h/15h e 19h/0h; sáb.: 13h/16h e 19h/0h; dom.: 12h/16h30. $$

Rancho Português

Bacalhau a gomes de sá: no menu executivo do Rancho Português Famoso por assar o leitão à bairrada em fornos importados daquela região portuguesa – a receita, aliás, nada fica a dever às que se come no país ibérico –, o imenso restaurante prepara um menu executivo no almoço a R$ 82,00 composto de couvert, entrada e prato principal. Duas opções certeiras para a etapa principal são o arroz de leitão e o bacalhau à gomes de sá, disponível somente às sextas-feiras.

Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia, tel. 2639-2077. ranchoportugues.com.br. Seg. a sáb.: 9h/23h; dom.: 9h/18h. $$

