Seleção de Marrocos é recebida com festa após campanha histórica na Copa

O elenco de Marrocos foi recebido com festa em sua chegada à capital do país, Rabat, após terminar a Copa do Mundo em quarto lugar. Este foi o melhor desempenho de uma seleção africana na história do torneio – anteriormente, nenhuma equipe do continente havia alcançado as semifinais.

Veja o vídeo com a comemoração da torcida marroquina nas ruas:

Entre os principais destaques de Marrocos no Mundial estão o goleiro Yassine Bounou (Bono), o lateral-direito Achraf Hakimi e o meio-campista Sofyan Amrabat.