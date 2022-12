Seleção masculina mantém aproveitamento perfeito no Mundial de goalbal

A seleção masculina de goalball deu mais uma prova de que é forte candidata a ficar com o título do Mundial da modalidade, que é disputado em Matosinhos (Portugal). O Brasil alcançou a sétima vitória em sete partidas, pois superou Portugal, por 17 a 10, nesta quarta-feira (14) em seu último compromisso pela fase classificatória.

Agora a equipe brasileira volta a entrar em quadra a partir das 6h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (15), quando mede forças com o Irã nas quartas de final.

“O Irã é perigoso com a velocidade, tem bolas muito agressivas, rápidas, mas com pouca variação. Então, temos de impor nosso ritmo para não permitir que eles caprichem tanto no ataque. É tentar tirar a posse deles para o arremesso ser menos equilibrado. A tendência, com a nossa consistência defensiva, é conseguir o resultado favorável”, analisa o técnico Jônatas Castro.

Brasil e Marrocos já mediram forças em duas oportunidades em mundiais, ambas pelas quartas. Na primeira ocasião, em 2010, os iranianos venceram por 3 a 1. Mas, quatro anos depois, os brasileiros triunfaram por 11 a 8.

Além do título, a equipe masculina busca, em Matosinhos, garantir vaga antecipada para os Jogos de Paris (França), em 2024. Para isso é necessário chegar à final. As partidas da competição têm transmissão ao vivo na página do YouTube da Kuriakos TV.

Adeus da seleção feminina

Quem também triunfou nesta quarta foi a seleção feminina. Já sem chances de classificação, o Brasil se despediu da competição com uma vitória de 11 a 3 sobre a Austrália.