Seleção Polonesa demite técnico Czeslaw Michniewicz

A Federação Polonesa de Futebol anunciou nesta quinta-feira (22) a demissão do técnico Czeslaw Michniewicz, após derrota para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo.

“Czeslaw Michniewicz deixará o cargo de treinador da equipe no dia 31 de dezembro de 2022”, segundo anúncio publicado no site oficial da entidade.

No Grupo C do Mundial no Catar, os poloneses derrotaram a Arábia Saudita por 2 a 0, empataram com o México em 0 a 0 e perderam para a Argentina por 2 a 0 na primeira fase.

Em segundo lugar na chave, a seleção de Robert Lewandowski se classificou pela primeira vez às oitavas de final da competição, mas acabou sendo eliminada pela França por 3 a 1.

Apesar do resultado, Michniewicz foi criticado em seu país pelo estilo de jogo de sua equipe na competição e a própria federação reprovou as decisões do técnico por sua “falta de visão sobre o funcionamento e futuro do time”.

A entidade anunciou que “em breve” buscará um novo sucessor para o cargo.

Nomeado em janeiro de 2022, o polonês de 52 anos assumiu o lugar do português Paulo Sousa, que deixou a seleção de forma repentina para assumir o comando do Flamengo.

Michniewicz deixa um saldo neutro de cinco vitórias, cinco derrotas e três empates.