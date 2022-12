Sequência de Avatar arrecada US$ 53 milhões em estreia nos EUA

A sequência do filme de maior bilheteria da história, “Avatar: O Caminho da Água“, estreou nos Estados Unidos com arrecadação de US$ 53 milhões na sexta-feira, de acordo com informações dos portais especializados Deadline e The Hollywood Reporter. De acordo com as publicações, além dos US$ 53 milhões arrecadados nos EUA, o novo filme faturou US$ 15,8 milhões no primeiro dia de exibição em 15 mercados diferentes. A expectativa é que o filme dirigido pelo canadense James Cameron arrecade entre US$ 130 e US$ 150 milhões no primeiro fim de semana no território americano. O Deadline enfatiza que estes números estão abaixo das expectativas porque originalmente se esperava que o filme arrecadasse entre US$ 150 e US$ 170 milhões neste fim de semana. O primeiro filme de “Avatar“, em 2009, faturou US$ 26,7 milhões no dia de lançamento. No total, arrecadou US$ 77 milhões na primeira semana nos cinemas e permaneceu no primeiro lugar durante quase sete semanas consecutivas. A arrecadação chegou a US$ 3 bilhões em todo o mundo, cifra que ainda não superada por novos filmes.

Com novos efeitos especiais, inclusive criados para o próprio filme, o longa metragem se passa mais de uma década após os acontecimentos do filme de origem e traz de volta personagens e cenários do original. Os protagonistas Jake Sully e Neytiri voltam a ser estrelas no filme, mas desta vez como um casal adulto com cinco filhos adolescentes e o mesmo objetivo de salvar o seu planeta, Pandora. “Avatar” continuará com mais três sequências que já foram filmadas por Cameron, marcando o seu retorno à indústria como diretor após vários projetos como roteirista. O novo filme já tem duas indicações para o Globo de Ouro, uma para Cameron como melhor direção e outra por melhor filme de drama.

*Com informações da EFE