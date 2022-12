Sevilla rescinde com Isco; jornal aponta provável destino do jogador

O Sevilla anunciou nesta quarta-feira (21) a rescisão de contrato com Isco. Em um “acordo de ambas as partes”, o meio-campista deixou o clube para rumar ao Wolverhampton, segundo o jornal Marca.

Ao todo, Isco disputou 19 partidas pelo clube espanhol, marcando um gol e dando três assistências.

O Wolverhampton é atualmente comandado pelo técnico Julen Lopetegui, ex-Sevilla, que influenciaria muito na contratação de Isco.

O meio-campista teve problemas com a diretoria da equipe espanhola e só não saiu antes por conta do treinador, única pessoa que mantinha boa relação. Lopetegui foi demitido do Sevilla em outubro e Sampaoli chegou para substituí-lo.

Depois de passar nove temporadas no Real Madrid, Isco embarcou para a Espanha justamente como pedido do comandante. No entanto, a saída do técnico devido a maus resultados gerou tensão entre jogadores e estrutura do clube.