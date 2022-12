Sicoob lança depósito com a praticidade do Open Finance

O Sicoob, instituição financeira cooperativa com mais de 6,7 milhões de cooperados, libera o depósito via Pix utilizando saldo existente em outra instituição financeira, sua iniciação de pagamentos. A ferramenta de aporte financeiro permite ao cooperado trazer dinheiro de uma instituição onde possui relacionamento para o Sicoob a partir do próprio App da instituição financeira cooperativa. A ferramenta foi lançada em 9 de dezembro.

Essa funcionalidade opera devido ao ecossistema do Open Finance, ao qual o Sicoob atua desde agosto de 2021, usufruindo do compartilhamento de dados. Os esforços da instituição permitiram que o Sicoob fosse a primeira representante do cooperativismo a se habilitar como ITP (Iniciador de Transação de Pagamentos) e, agora, com o lançamento da sua iniciação de pagamentos a partir do App Sicoob.

O depósito está sendo testado há alguns meses pelo Sistema para garantir a melhor experiência ao cooperado. Desde o lançamento, a ferramenta passou a ser liberada gradativamente.

De acordo com Antônio Vilaça Júnior, diretor de Tecnologia do Sicoob, o Open Finance se apresenta como um ambiente propício para inovações e traz consigo uma ótima oportunidade para potencializar ainda mais o cooperativismo financeiro no Brasil. “O agregador de contas já permite uma visão integrada de todos os saldos e movimentações dos cooperados nas instituições financeiras nas quais mantêm relacionamento”, disse.

“Com a associação digital inteligente reduzimos ainda mais a fricção na entrada de novos cooperados. A nova modalidade de depósito e outros lançamentos que estão previstos sob o ecossistema Open Finance, oportunizarão ao Sicoob ser a grande plataforma de serviços financeiros dos cooperados”, complementa.

O Sicoob segue implementando diversas soluções tecnológicas e seguras para que os cooperados não precisem acessar outro aplicativo para realizar suas transações. “O nosso objetivo é que eles possam gerenciar suas vidas financeira diretamente pelo App Sicoob e possam contar também com a nossa extensa rede de atendimento presencial. Afinal, o relacionamento é nosso DNA”, finaliza.