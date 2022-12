Sicoob marca presença na 9ª Semana Nacional de Educação Financeira

Com o tema da live “Tocando em frente”, o Sicoob, instituição financeira cooperativa com mais de 6,7 milhões de cooperados, abre a Semana Nacional de Educação Financeira (Semana Enef), iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), que acontece de 12 a 18 de dezembro.

O Sicoob participará da abertura do evento com a live “Tocando em Frente”, com a presença do ex-atleta da Chapecoense, Jakson Follmann, e do diretor de Seguros de Vida do Sicoob, Guilherme Ciarrocchi. Eles irão conversar sobre como desenvolver habilidades de resiliência em tempos difíceis, em especial sobre motivação e superação. O público pode assistir a partir das 16 horas, pelo canal oficial do Sicoob no Youtube.

A escolha do atleta para participar da live visa mostrar a relação das finanças com o futebol, aproveitando, também, que a Semana Enef será realizada ainda no período da Copa do Mundo 2022. Como o principal tema da 9ª edição é resiliência financeira, o Sicoob optou por Follmann, para que fale desse assunto com domínio. Follmann é um dos sobreviventes do acidente que vitimou 71 pessoas em 2016, quando o avião que levava a Chapecoense à Colômbia para a disputa da final da Sul-Americana daquele ano, caiu.

Também na Semana Enef, o Sicoob, por meio do Instituto Sicoob, lançará o livro “Marina esqueceu de desligar a televisão”, que integra à Coleção Financinhas, coleção de livros infantojuvenis que apresenta o universo da Cidadania Financeira para crianças e adolescentes de forma leve e divertida. O download dos livros da Coleção Financinhas pode ser realizado, gratuitamente, pelo site.

O Instituto Sicoob também lançará o curso gratuito de educação financeira para Microempreendedor Individual (MEI), chamado “Finanças para MEI”, disponível para acesso pelo site.

Ao longo da semana, serão promovidas ações sobre educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal. Todas no intuito de contribuir par o fortalecimento da cidadania, eficiência e a solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores.

Sobre Jakson Follmann

Jakson Follmann é ex-atleta de futebol tendo passagens pelo Grêmio, Juventude e Chapecoense. Ele sobreviveu ao trágico acidente com a queda do avião da Chapecoense. Em 2019, o ex-atleta foi vencedor do programa musical PopStar, da Rede Globo e, em 2020, lançou sua carreira como cantor com o show “Prosa e Viola”. Hoje, Follmann é embaixador da Chapecoense e da IPO Brasil, Instituto de Prótese e Órtese.