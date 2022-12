Sicoob Nova Central é homologado pelo Bacen e inicia atividades

Homologado pelo Banco Central do Brasil, o Sicoob Nova Central deu início às atividades no começo de dezembro. Fruto da integração do Sicoob Goiás Central e Sicoob Planalto Central, a instituição já nasceu gigante, passando a concentrar mais de 21% das ações ordinárias do Banco Sicoob.

À frente do comando da instituição está o atual presidente do Conselho de Administração do Sicoob, Miguel de Oliveira (à direita na imagem principal). “A Nova Central já é considerada uma disrupção no cooperativismo brasileiro. A sua criação redesenhou o futuro do Sicoob no Brasil.”

“Ela irá impactar também a nossa sociedade, melhorando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nas regiões onde temos cooperativas”, completa o vice-presidente da Nova Central, Marcelo Baiocchi Carneiro (à esquerda na imagem principal).

Junto com Oliveira, comandam a instituição quatro diretores, 18 membros do Conselho de Administração e quatro conselheiros fiscais. O Sicoob Nova Central tem sede em Goiânia (GO) e uma unidade em Brasília (DF), e conta com quase 200 colaboradores.

Conheça as cooperativas filiadas ao sistema Sicoob Nova Central: Sicoob Agrorural Sicoob Cooperplan Sicoob Centro-Sul Sicoob DFMil Sicoob Cerrado Sicoob do Vale Sicoob Credfaz Sicoob Vale do Rio Crixás Sicoob Credi-Rural Sicoob Emprecred Sicoob Crediadag Sicoob Empresarial Sicoob Credibrasília Sicoob Executivo Sicoob Credicapa Sicoob Juriscredcelg Sicoob Credicer Sicoob Judiciário Sicoob Crediembrapa Sicoob Palmeiras Sicoob Credijur Sicoob Secovicred Sicoob Credijustra Sicoob Tocantins Sicoob Credsef

Sicoob no Brasil Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 6,7 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, entre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em 360 municípios do país.

É formado por 348 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 4.146 pontos de atendimento em mais de 2 mil cidades brasileiras.

