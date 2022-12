Sifu não é mais exclusivo do PlayStation e chegará ao Xbox

A desenvolvedora Sloclap tem o enorme prazer em revelar oficialmente que seu jogo intitulado de Sifu será lançado agora em novas plataformas, sendo no Steam e também nos consoles Xbox.

Além disso, o jogo também ganhará um novo conteúdo que adiciona o modo Arena, que será lançado em todas as plataformas em Março como parte de uma atualização gratuita que coincide com o lançamento do jogo no Xbox e Steam.

Para quem não conhece, Sifu é um jogo de ação focado no combate corpo a corpo, o jogo ficou bastante famoso por sua alta dificuldade. O jogo já está disponível no PC via Epic Games Store e no PlayStation e Nintendo Switch.

“A conclusão bem-sucedida das arenas desbloqueia gradualmente um novo lote maciço de modificadores que dobra a quantidade do jogo atual e, em particular, adiciona movimentos alternativos à paleta de kung fu de nosso protagonista. Completar os novos desafios da arena também desbloqueia novos truques e novas roupas exclusivas.”

O jogo de ação de Kung Fu se passa em uma atmosfera detalhada de uma cidade chinesa fictícia, onde os jogadores descobrem um mistério antigo por meio de uma série de confrontos difíceis que testam suas habilidades até o limite.

Para superar probabilidades aparentemente intransponíveis, os lutadores precisam confiar na maestria em Kung Fu e em um pingente mágico que os revive após a morte. O custo da magia é caro, no entanto, e envelhece drasticamente o lutador a cada renascimento: o tempo é o preço pago pela vingança.

Sifu já se encontra disponível no PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.