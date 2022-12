Simaria vai à polícia e acusa o ex de roubar R$ 5 milhões de sua conta

A cantora Simaria acusou o ex-marido, o espanhol Vicente Escrig, de furtar o equivalente a R$ 5 milhões de suas contas bancárias. De acordo com o SBT News, a cantora protocolou, nesta semana, no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo uma ação de furto.

O inquérito já tramita na 3° Delegacia De Polícia De Investigações Sobre Fraudes Financeiras E Econômicas do Deic em SP como furto qualificado. O caso está na mão da juíza Thais Fortunato Bim, titular do Fórum Central Criminal da Barra Funda. A cantora alega que o ex-marido teria desviado o equivalente a R$ 5 milhões de contas conjuntas do casal para uma conta pessoal.

Simaria também acusa Escrig de aplicar o equivalente a 400 mil euros (aproximadamente R$ 2,2 milhões) que eram da cantora em negócios ruins na Espanha. A artista teria se apresentado no Deic acompanhada de dois advogados. Os dois já travam diversas batalhas judiciais, incluindo a luta pega guarda dos filhos.

