Simony realiza última sessão de radioterapia e comemora: ‘Só agradecer’

Depois de 30 sessões, todos os dias, a cantora Simony comemorou o término do tratamento contra um câncer de intestino. Nesta quinta-feira (15), ela publicou nas redes sociais a última radioterapia e demonstrou ansiedade para terminar e poder voltar à vida normal.

Na legenda do vídeo que postou no Instagram, ela agradeceu os médicos pelo acompanhamento e por terem localizado o câncer a tempo. Ainda na gravação, ela comentou que precisou ir de ambulância todos os dias porque não poderia ir a pé ou sozinha, mesmo se sentindo bem.

“Hoje acabou as 30 sessões de radioterapia. Não quero pedir nada só agradecer. Foram dias difíceis chorei muito mas nunca perdi a fé. Sexta feira vou pra casa com a certeza da minha cura. Eu vou de ambulância, estou no hospital, não posso ir a pé, não posso ir sozinha, apesar de estar ótima”, disse.

Em agosto deste ano, Simony revelou que descobriu que tinha um câncer no intestino após realizar um exame de rotina. Depois de uma colonoscopia e uma íngua que doía muito, a cantora recebeu o diagnóstico da doença.

“Esse é um tumor chamado epidermóide. É um tumor que começou nesta região e tem alguns gânglios. Foi por causa de um desses gânglios na região da virilha, que a Simony percebeu que alguma coisa estava errada”, explicou o médico Fernando Maluf, que descobriu a doença.