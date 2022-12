SINDECITA convoca funcionários do comércio para assembléia geral

Edital de convocação

Proposta de convenção coletiva para 2023

O SINDECITA (Sindicato dos Empregados no Comércio de Itamaraju), no uso de suas atribuições e cumprimento de seu estatuto (art.17), CONVOCA, todos os empregados associados de sua base, para ASSEMBLÉIA GERAL, que terá como pauta: discursão e aprovação da proposta de Convenção Coletiva de Trabalho para 2023, a realizar-se no dia 19/12/2022, às 18:00 horas, em primeira convocação e 18:30 horas, em segunda convocação, na sede do SINDECITA, situada na Rua José de Anchieta nº 128, centro, Itamaraju-BA.

Atenciosamente,

Itamaraju-Ba, 09 de dezembro de 2022.