Sony passa mais tempo com os órgãos reguladores do que a própria Microsoft

Hoje cedo, o chefe do Xbox, Phil Spencer, confirmou a notícia de que um compromisso de 10 anos foi acordado para trazer Call of Duty para a Nintendo (e Steam) após a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, mas até agora, ainda não ouvimos falar. o que está acontecendo com a Sony e o PlayStation.

A Microsoft declarou em várias ocasiões que uma oferta de 10 anos para Call of Duty no PlayStation foi enviada à Sony, mas parece que ainda não houve uma resposta adequada sobre isso.

Aqui está o que o presidente da Microsoft, Brad Smith, disse sobre isso hoje cedo:

“Nossa aquisição levará Call of Duty a mais jogadores e mais plataformas do que nunca. Isso é bom para a concorrência e bom para os consumidores. Obrigado, Nintendo. Qualquer dia que a Sony quiser sentar e conversar, ficaremos felizes em elaborar um Contrato de 10 anos para o PlayStation também.”

Phil Spencer também discutiu o assunto hoje, dizendo à Bloomberg o seguinte:

“De onde estamos sentados, fica claro que eles estão gastando mais tempo com os reguladores do que conosco para tentar fechar o negócio.”

Spencer destacou ao jornal que a Sony tem sido “o único participante da indústria de jogos que realmente levantou todas as objeções”, mas também afirmou que a Microsoft tem “uma boa ideia de como construir um relacionamento ganha-ganha com a Nintendo e, francamente, com a Sony. ”

Estamos assumindo que a Sony terá algo a dizer eventualmente sobre esta oferta, mas a partir de agora, tudo parece estar bem silencioso. De acordo com a Bloomberg, a Microsoft deve se reunir com a FTC hoje para apresentar seu “caso final” em apoio à aquisição da Activision Blizzard, portanto, ficaremos de olho em quaisquer novos desenvolvimentos ao longo da semana.