Sony recusou acordo de 10 anos sobre Call of Duty pela Microsoft

Há uns dias atrás a Microsoft propôs um acordo de permanência para o Call of Duty de 10 anos nas plataformas PlayStation. Funcionários da Microsoft inclusive foram conversar pessoalmente para tentar chegar a um acordo com a Sony.

No entanto, de acordo com uma repórter da Bloomberg, a Sony já recusou a proposta da Microsoft e a aquisição ainda segue dependendo da análise dos órgãos regulatórios.

Phil Spencer em uma entrevista também questiona a Sony por estar passando mais tempo com os órgãos regulatórios do que com a própria Microsoft para tentarem chegar a um acordo. Isso acaba dando a entender que realmente não querem firmar nenhum acordo sobre a compra, independente da proposta.