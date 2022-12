SP: Uso de câmeras corporais reduz número de mortes em operações da PM

O uso de câmeras corporais reduz o número de mortes em operações da policia militar em São Paulo.

Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que as câmeras acopladas aos uniformes dos policiais militares em São Paulo pode estar contribuindo para reduzir o número de mortes e de lesões corporais durante as intervenções da corporação.

O estudo comparou o número de ocorrências antes e depois da adoção da tecnologia nas unidades policiais que passaram a usar o sistema.

E o que se viu foi uma redução de 57% no número de mortes e de 63% dos casos de lesões corporais. Em 14 meses foram evitadas 104 mortes, na região metropolitana. Por outro lado, as câmeras ajudaram a reduzir a subnotificação de crimes de menor potencial ofensivo.

As ocorrências por porte de drogas cresceram 78% comparando com o período anterior à adoção das câmeras e as ocorrências por porte de armas aumentaram 24%. O número de prisões em flagrante não sofreu alterações.

A conclusão da pesquisa é de que o sistema tem apresentado bons resultados para a segurança pública.

A PM de São Paulo começou a usar as câmeras corporais em junho de 2021. Uma das promessas de campanha do governador eleito, Tarcísio de Freitas, foi de suspender o uso da tecnologia no estado.

