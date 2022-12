Steam não assinará contrato com Microsoft para Call of Duty pois confia em Phil Spencer

Após a rejeição da Sony PlayStation de um contrato de Call of Duty de 10 anos, foi revelado que o contrato não foi oferecido apenas para essa empresa, pois novos relatórios revelam que a Nintendo assinou um contrato com a Microsoft para trazer Call of Duty para seus consoles. nos próximos 10 anos após concluir a aquisição da Activision Blizzard King. Da mesma forma, a Valve recebeu uma oferta semelhante para trazer Call of Duty para o Steam, no entanto, a Valve não assinará um acordo com o Xbox para Call of Duty, pois eles confiam em Phil Spencer. Tais declarações vêm de Gabe Newell, CEO da Valve Software.

Se formos muito curiosos, descobriremos que Call of Duty ficou fora da plataforma Steam por um tempo, até o recente lançamento de Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 , que voltou ao Steam após 5 anos fora . Sabendo disso e sendo claro sobre o recente sucesso da recente parcela do Activision Shooter, não é incomum ver que a Microsoft procura garantir que Call of Duty seja oferecido a mais jogadores por meio do maior número de alternativas possível.

Em relação à decisão da Valve e ao acordo da Microsoft, eles revelaram que receberam um acordo de longo prazo para manter a franquia Call of Duty no Steam por vários anos. No entanto, eles não viram a necessidade de aceitar este acordo por vários motivos. Como mencionamos antes, Gabe Newell disse que a Valve não assinará um contrato com o Xbox para Call of Duty, pois eles confiam em Phil Spencer, e ele sente que o mandato da Microsoft em sua plataforma ao longo dos anos mostrou que eles levarão seus jogos onde houver jogadores. quem quiser jogá -los

Em entrevistas recentes com a Bloomberg , Phil Spencer afirmou que grande parte da indústria está apoiando o acordo da Activision com a Blizzard King, enquanto a Sony é a única que parece ” não estar interessada “. Ele também afirma que a Sony passou mais tempo em negociações com reguladores do que a própria Microsoft , a mais interessada em fechar esse negócio o mais rápido possível.