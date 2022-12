Sterling tem casa invadida na Inglaterra, pede dispensa e deixa o Catar

O atacante Raheem Sterling não foi a campo neste domingo (4) pela Inglaterra, na partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo contra Senegal, por motivos familiares, segundo comunicou a Seleção Inglesa. A casa onde o jogador vive com a família foi invadida por ladrões armados.

Segundo a imprensa inglesa, a casa do jogador foi invadida por homens armados, na noite de sábado. A família de Sterling estava na residência e ficou traumatizada. O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, confirmou que o atacante retornará ao país e decidirá se voltará a ser integrado ao grupo no Catar. “Ele está voltando para a Inglaterra e demos a ele tempo para tentar resolver o problema, estar com sua família. Vamos dar a ele esse espaço”, disse o treinador. Jogo pelas quartas de final A Inglaterra volta a campo no sábado (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt, para enfrentar a França, pelas quartas de final. Caso Sterling não retorne, Southgate deve seguir formando o ataque com Saka, Foden e Harry Kane. “Raheem Sterling não está disponível para a seleção dos ‘Três Leões’ nesta noite (domingo), pois está lidando com um assunto familiar”, se limitou a informar a conta oficial da Inglaterra no Twitter. O ponta de 27 anos foi titular nas duas primeiras partidas da fase de grupos e marcou um dos gols da vitória sobre o Irã por 6 a 2 na estreia.

Presença constante no time titular da Inglaterra de Gareth Southgate, o jogador do Chelsea participou do Mundial de 2018 e da Eurocopa de 2021, na qual sua seleção chegou à final, mas perdeu para a Itália.