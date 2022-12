Substituto de CR7 faz hat-trick, Portugal atropela Suíça e encara Marrocos

Antes do jogo, os holofotes estavam todos em Cristiano Ronaldo, reserva pela primeira vez em Copas do Mundo. Quando a bola rolou, porém, as luzes foram todas direcionadas ao substituto de CR7. Com três gols, o jovem Gonçalo Ramos, de 21 anos, comandou o show de Portugal na goleada por 6 a 1 sobre a Suíça, nesta segunda-feira (6), no Estádio Icônico de Lusail. Os portugueses avançam às quartas de final no Catar e vão enfrentar Marrocos.

Artilheiro do Campeonato Português, Gonçalo Ramos é jogador do Benfica e foi o responsável por marcar o primeiro hat-trick desta Copa do Mundo. Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leão (num lance belíssimo) fizeram os outros gols de Portugal. Akanji diminuiu para os suíços.

Ao marcar de cabeça, Pepe, de 39 anos, tornou-se o jogador mais velho a balançar as redes em um jogo de mata-mata da Copa.

Quando Portugal já goleava por 4 a 1 no segundo tempo, as arquibancadas começaram a pedir a entrada de Ronaldo. O atacante entrou aos 28 minutos, para delírio dos mais de 83 mil torcedores que encheram o palco da final da Copa, e até chegou a marcar, mas o lance foi invalidado por impedimento.

A Seleção Portuguesa vai enfrentar Marrocos, que eliminou a Espanha nos pênaltis, no próximo sábado (10). A bola rola às 12h (de Brasília), no Estádio Al Thumama, em Doha. O vencedor encara França ou Inglaterra na semifinal.

O jogo

Do banco de reservas, Cristiano Ronaldo viu Portugal abrir vantagem no primeiro tempo. As estatísticas apontam certo equilíbrio na posse de bola, nas finalizações e nos duelos individuais. Os portugueses, porém, foram muito mais efetivos. Numa jogada iniciada em cobrança de lateral, o jovem Gonçalo Ramos acertou um chutaço no ângulo de Sommer para abrir o placar aos 17 minutos. O segundo gol saiu da cabeça do zagueiro Pepe, aos 39 minutos, após passe de Bruno Fernandes. O defensor brasileiro naturalizado português se tornou o mais velho a marcar em mata-mata de Copa. Portugal não demorou a transformar a boa vantagem em goleada no segundo tempo. Gonçalo Ramos, aos seis, e Raphael Guerreiro, aos 10, ampliaram o placar para 4 a 0 e deram um baque nas pretensões suíças. Akanji, em jogada de escanteio, diminuiu em seguida. Gonçalo Ramos completou o show com uma cavadinha: 5 a 1. Depois, foi substituído e viu o estádio ir abaixo com a entrada de Cristiano Ronaldo aos 28 minutos. O craque até fez um gol, mas o lance foi invalidado por impedimento. O último gol do jogo foi uma pintura. Rafael Leão fez uma belíssima jogada individual e acertou uma linda finalização encobrindo Sommer: 6 a 1. Portugal avança com moral e mantém vivo o sonho de conquistar a primeira Copa do Mundo.

PORTUGAL 6 X 1 SUÍÇA





Portugal

Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; William Carvalho, Otávio (Vitinha, aos 29′ do 2ºT) e Bernardo Silva (Rúben Neves, aos 36′ do 2ºT); Bruno Fernandes (Rafael Leão, aos 42′ do 2ºT), João Félix (Cristiano Ronaldo, aos 28′ do 2ºT) e Gonçalo Ramos (Ricardo Horta, aos 29′ do 2ºT)

Técnico: Fernando Santos





Suíça

Yann Sommer; Akanji, Schar (Coemert, no intervalo) e Ricardo Rodríguez; Edmilson Fernandes, Sow (Seferovic, aos 9′ do 2ºT), Freuler (Zakaria, aos 9′ do 2ºT), Xhaka e Vargas (Okafor, aos 21′ do 2ºT); Shaqiri e Embolo (Jashari, aos 43′ do 2T)

Técnico: Murat Yakin





Motivo: oitavas de final da Copa do Mundo

Local: Estádio Icônico de Lusail, em Lusail, no Catar

Data e horário: terça-feira, 6 de dezembro de 2022, às 16h (de Brasília)

Gols: Gonçalo Ramos, aos 17′ do 1ºT, aos 6′ e aos 22′ do 2ºT, Pepe, aos 33′ do 1ºT, Raphael Guerreiro, aos 10′ do 2ºT, e Rafael Leão aos 47′ do 2ºT (POR); Akanji, aos 13′ do 2ºT (SUI)

Cartões amarelos: Schar, aos 43′ do 1ºT, e Comert, aos 14′ do 2ºT (SUI)

Público: 83.720 torcedores

Árbitro: César Ramos (México)

Assistentes: Alberto Morín (México) e Miguel Hernández (México)

VAR: Drew Fischer (Canadá)