Sucesso como Rainha do Camarote do Ronaldinho Gaúcho, Miss Amazonas Juh Campos está de volta ao carnaval do Rio de Janeiro em 2023

A novidade foi anunciada em grande festa, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 14, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Miss Amazonas, Juh Campos foi coroada Rainha do Camarote Super Vip, espaço que pretende ressaltar o empoderamento feminino na Sapucaí. O evento, comandado pela empresária Dil Melo, foi fechado apenas para convidados e também apresentou a Personal Training e Musa da União da Ilha, Tatiana Breia, como sua musa e Madrinha do projeto Social Camarotinho.

“A experiência com o Ronaldinho foi incrível, que me abriu muitas portas. E estar de volta hoje, com o Camarote Super Vip, é muito gratificante. Principalmente porque eu ainda não vi na Sapucaí um Camarote 100% representado por mulheres. E esse é mais um importante passo que estamos dando para que a mulher seja aceita e respeitada em qual lugar, inclusive no carnaval. Porque somos muito mais do que apenas corpos seminus sambando”, destacou Juh.

O evento também contou com a presença de algumas personalidades do carnaval como o ator Demerson D’Álvaro, que interpretou o Exu no desfile da campeã Grande Rio, em 2022.