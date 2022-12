Suspeita de vazamento de gás causa confusão em aeroporto de SP

São Paulo – Após ouvir um chiado, passageiros do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, suspeitaram de um vazamento de gás e entraram em pânico, na manhã desta segunda-feira (5/12). A confusão ocorreu no terminal 2.

“Começou um chiado muito alto e muito forte e aumentando. Aí todo mundo ficou parado. Até que o pessoal começou a correr. Correram com o chiado porque era muito alto e achei que algo fosse explodir”, afirmou a jornalista Sarah Brito, de 31 anos, ao G1.

A passageira relatou que ouviu o barulho de chiado por volta das 8h30, quando estava na fila de raio-x, antes do setor de embarque.

Chiado “Parecia que estava vazando alguma coisa. Foi gente atropelando faixas e postes, derrubando tudo. Alguns iam e voltavam porque o chiado ia e voltava. Eu também corri para o final, da parte da porta de entrada, para essa área de segurança”, disse Sarah.

De acordo com Sarah, o barulho oscilava e parou totalmente algum tempo depois. Assim, os passageiros retornaram para o local da fila.

Problema na chopeira A assessoria de comunicação da GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, negou que houve vazamento de gás.

“A GRU Airport informa que na manhã desta segunda-feira (5/12), houve um problema na chopeira de um quiosque no terminal 2. A concessionária esclarece que não houve nenhuma ocorrência e que o aeroporto está operando normalmente”, d

