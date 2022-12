Suzane von Richthofen deixa presídio para saidinha temporária de Natal e Ano Novo

Suzane von Richthofen deixou o presídio de Tremembé, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (23) para a “saidinha” temporária de fim de ano. Ela foi condenada por matar os pais em 2002.

Ela deixou a cadeia por volta das 8h15, usado máscara de proteção contra a covid-19, informou o g1. Ela ficará em liberdade até o dia 3 de janeiro, data em que está marcada a reapresentação.

O benefício é concedido aos presos que apresentam bom comportamento, já cumpriram uma parte da pena e estão no regime semiaberto.

Essa é a quarta saída temporária de Richthofen neste ano. A primeira foi em março, a segunda no mês de junho e a terceira em setembro. Em todas as ocasiões, ela esteve fora do presídio e retornou.