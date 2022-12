Apesar do sucesso da recente temporada do “Lady Night”, a apresentadora Tatá Werneck afirmou que não fará o programa no ano que vem. O último episódio do talk show comandado pela artista foi ao ar na última quarta-feira, 14, no Multishow e o convidado foi o humorista Fábio Porchat. “Obrigada pelas mensagens maravilhosas, obrigado pelo carinho nessa temporada. Muito obrigada! Fico muito feliz e vocês me fazem muito felizes. Quem não viu, hoje foi um episódio lindo com o Porchat”, falou Tatá nos stories do Instagram. No quadro “Entrevista com Especialista”, ela entrevistou seu pai, Alberto Arguelhes. Na sequência, a apresentadora falou que não terá “Lady Night” em 2023 e explicou o motivo: “Até a próxima temporada, em nome de Jesus, [será] em 2024, tem novela antes. Vai ser maravilhoso também”. A artista já esteve no elenco de algumas novelas da Globo, incluindo “Amor à Vida”, que a tornou conhecida em todo o Brasil, e “Haja Coração”.

Um dos momentos que mais repercutiu do último programa da temporada do “Lady Night” foi quando Tatá e Fábio se emocionaram ao falar de Paulo Gustavo. O artista morreu em maio de 2021, aos 42 anos, por sequelas da Covid-19. “Estou muito feliz de estar aqui [no programa], de verdade, porque as pessoas sempre me perguntam: ‘Quem é a pessoa mais engraçada que você já conheceu?’. Eu sempre respondi você e Paulo Gustavo. Hoje, a gente não tem o Paulo, a gente tem você”, disse o humorista sem conseguir conter as lágrimas. A apresentadora também caiu no choro e, posteriormente, comentou: “O humor eternizou esse grande gênio, que a gente sabia que era maravilhoso, mas agora a gente vê que era mais do que isso, ele era uma lenda”.

Tatá Werneck e Fabio Porchat se emocionam ao falar de Paulo Gustavo pic.twitter.com/bpBcyiD6zQ

— Só Mídias (@MidiasSo) December 15, 2022

