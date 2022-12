Tatá Werneck faz piada sobre carreira de Jade Picon: ‘Nem fez nada e já está protagonista’

Um comentário feito pela apresentadora Tatá Werneck sobre a carreira de atriz de Jade Picon não passou despercebido pelo público do “Lady Night”. A influenciadora está atualmente no ar em “Travessia”, novela de Gloria Perez exibida no horário nobre da Globo. Durante o talk show que comanda no Multishow, Tatá perguntou a sua convidada, a apresentadora Luciana Gimenez, se ela não pensou em seguir os passos da mãe, Vera Gimenez, e ser atriz. “Acho que eu deveria ter feito isso. Na realidade, eu queria ter sido atriz por muito tempo, mas tinha um bloqueio justamente por minha mãe ser atriz e eu não queria ser [reconhecida como] filha da minha mãe, aquelas coisas que só Freud explica. Perdi muito tempo, então queria fazer uma coisa diferente e fui ser modelo, mas hoje eu olho e [penso que] deveria ter sido atriz desde o começo”, respondeu Luciana. Em tom de brincadeira, Tatá disparou: “Mas dá tempo ainda, a Jade Picon nem fez nada e já está fazendo protagonista”. “Travessia” é a primeira novela da influenciadora, que foi convidada para se arriscar como atriz após sua participação no “BBB 22”. A escalação de Jade foi muito criticada, inclusive por alguns artistas, isso porque ela não possui formação de atriz. Na novela da Globo, ela interpreta Chiara e, mesmo sendo uma das personagens centrais da trama, Jade não é a protagonista. A história central gira em torno dos personagens de Lucy Alves, Chay Suede e Rômulo Estrela.

