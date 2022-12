Técnico argentino pede para jogadores baterem em Mbappé ‘da perna ao peito’

Ex-jogador e atualmente técnico do Gimnasia, o argentino Pipo Gorosito pediu aos jogadores da Seleção que batam em Mbappé ‘da perna ao peito’ no jogo contra a França, pela final da Copa do Mundo no Catar.

O pedido inusitado de Gorosito foi publicado nas redes sociais, nessa quarta-feira (14/12), logo após a vitória francesa por 2 a 0 sobre Marrocos. O treinador se refere a três jogadores específicos: os zagueiros Cristian Romero e Otamendi, e o volante Paredes.

“Cuti, Ota, Paredes, temos que bater no Mbappé de perna-coxa e quando possível coxa-peito”, escreveu o ex-atleta, em seu perfil oficial no Twitter.

Aos 58 anos, Gorosito está no comando do Gimnasia desde 2021. Como meia, disputou duas edições da Copa América pela Seleção (em 1989 e 1993) e defendeu grandes clubes, como River Plate e San Lorenzo, na Argentina, e Universidad Católica, no Chile.