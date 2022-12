Técnico da Coreia do Sul: relembre passagem de Paulo Bento pelo Cruzeiro

A Seleção Brasileira já tem definida sua próxima adversária na Copa do Mundo do Catar. Trata-se da Coreia do Sul, que se classificou às oitavas de final ao derrotar Portugal nesta sexta-feira (2). A equipe asiática é comandada por um velho conhecido dos mineiros: o técnico Paulo Bento.

Em 2016, o treinador português teve uma rápida passagem pela Toca da Raposa II. Anunciado em 11 de maio daquele ano, ele acabou demitido cerca de dois meses depois, em 25 de julho, por resultados ruins.

Bento comandou o Cruzeiro em 17 partidas, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, vencendo apenas seis, empatando três e perdendo outras oito. Ele deixou o clube com aproveitamento de 41%.

Se for levada em consideração somente a Série A, o aproveitamento é ainda menor, de apenas 31%. Com Bento no comando, o Cruzeiro ficou um mês sem vencer na competição por pontos corridos. A única vitória do Cruzeiro dentro de casa, sob comando de Bento, aconteceu na 11ª rodada, contra o Palmeiras. Veja, abaixo desta reportagem, a lista de jogos do técnico pela Raposa.

Coreia do Sul

Com a vitória por 2 a 1 sobre Portugal, nesta sexta-feira (2), a Coreia foi a quatro pontos, mesma soma obtida pelo Uruguai – os asiáticos levaram vantagem nos gols pró (4 a 2), já que ficaram empatados com os sul-americanos também no saldo de gols (0 a 0).

Portugal avançou em primeiro do Grupo H, com seis pontos. Gana ficou na última posição, com três pontos.

Paulo Bento tenta igualar o melhor desempenho da Coreia do Sul na história das Copas do Mundo. Para isso, o selecionado asiático precisa chegar até a semifinal, como ocorreu em 2002.