Técnico de Marrocos jogou com Giroud e fez curso com treinador do Arsenal

O técnico de Marrocos, Walid Regragui, entrou para a história. A seleção se tornou a primeira africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, o que elevou o patamar do treinador. Ele, porém, só está no cargo há três meses e é formado em economia, além de ter sido ex-jogador.

Nas andanças do futebol, já no fim da carreira de atleta, em 2008, ele conheceu o atacante que será uma das suas maiores dores de cabeça na partida desta quarta-feira (14), contra a França, às 16h: Olivier Giroud. Eles estiveram juntos durante a pré-temporada do francês Grenoble e, de acordo com o jornal francês Le Dauphine, atuaram em um amistoso contra o Strasbourg.

O atacante se transferiu para o Istres enquanto Regragui encerrou a carreira no Fleury 91, dando os primeiros passos na carreira de treinador logo em seguida. Ele começou como auxiliar técnico da seleção de Marrocos.

Outra coincidência importante, apontada pelo jornal inglês Daily Mail, é que Regragui estava fazendo um curso com o técnico Mikel Arteta, do Arsenal, há um ano. No seminário, uma das coisas que foi falada foi a vitória do time de Londres sobre o Manchester City, considerado uma potência do futebol britânico e atual campeão.

Para a partida desta quarta, Regragui disse que vai manter o estilo de Marrocos, sem criar um plano específico para se defender de Kylian Mbappé, o artilheiro do torneio até aqui com cinco gols.

“Não vou tentar estabelecer nenhum plano tático específico para combater Kylian”, disse. “A França também tem outros bons jogadores. Griezmann está no auge de seu jogo, e Dembelé também é um complemento perfeito para Mbappé na outra ala.”

O duelo entre Mbappé e Hakimi, companheiros de PSG, é um dos que gera expectativas. Foi assim quando Kyle Walker, lateral-direito da Inglaterra, se preparava para enfrentar o francês.

“Achraf [Hakimi] conhece Mbappé melhor do que eu e treina com ele diariamente, então ele está mais bem posicionado do que eu para saber como lidar com Kylian. Hakimi é um dos melhores jogadores do mundo, então vai ser um grande duelo entre os dois”, analisou Regragui.

Marrocos ainda não perdeu nesta edição da Copa do Mundo. Na fase de grupos, empatou com a Croácia e venceu Bélgica e Canadá para ficar com a liderança. Depois, passou pela Espanha nos pênaltis e despachou Portugal de Cristiano Ronaldo por 1 a 0. A seleção só sofreu um gol até aqui, feito contra. Nenhum time conseguiu ultrapassar pela barreira que é o goleiro Bounou.