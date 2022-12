Teixeira de Freitas sedia última etapa do 24º Circuito Nelore de Qualidade

No dia 8 de dezembro, o frigorífico Frisa de Teixeira de Freitas (BA) programa receber cerca de 350 bovinos Nelore, sendo 80 fêmeas e 270 machos, para realização das avaliações de carcaça na 24ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2022. Promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), a iniciativa tem o apoio da Associação Baiana dos Criadores de Nelore (ABCN).

“Finalizamos mais uma edição de sucesso do Circuito Nelore na baiana Teixeira de Freitas, um polo importantíssimo da pecuária nacional. Assim como ocorreu em Itapetinga, o município localizado no sul do estado deve nos proporcionar uma ótima etapa para fechar o ano com chave de ouro”, declara Nabih Amin El Aouar, presidente da ACNB.

Teixeira de Freitas tem importante participação na pecuária baiana. O município localizado no Extremo Sul do estado é um dos colaboradores da atividade na Bahia, que possui mais de 11,7 milhões de cabeças de gado. O estado faz parte do top-8 no ranking das Unidades da Federação com maior contingente bovino.

Um dos destaques da ACNB para 2022 é o Campeonato Melhores Lotes de Carcaças de Animais com Pai Identificado. O campeonato tem como objetivo a reunião de dados de características de carcaças de progênies de reprodutores Nelore e Nelore Mocho, a fim de evidenciar o impacto do uso de genética selecionada na melhoria da eficiência produtiva e da qualidade da carne.

Contatos para inscrições

Para participar do Circuito Nelore de Qualidade em Teixeira de Freitas, os pecuaristas devem entrar em contato com a unidade Frisa local pelo telefone (73) 3311-3311 ou (73) 99981-6638 falar com Ferreira.