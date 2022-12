The Elder Scrolls Online retorna ao Xbox Cloud Gaming

Em fevereiro desse ano a Zenimax afirmou que seu MMO The Elder Scrolls Online estava deixando o Xbox Cloud Gaming, o serviço de streaming da Microsoft. O motivo seria que o jogo estava sofrendo com constantes desconexões ao ser jogado por streaming.

Quase um ano depois, a empresa agora finalmente anunciou o retorno do jogo ao Xbox Cloud Gaming. Os assinantes já podem a voltar a aproveitar o jogo por streaming em qualquer um dos dispositivos compatíveis.

Após um breve hiato, estamos muito felizes em compartilhar que The Elder Scrolls Online faz mais uma vez parte do Xbox Cloud Gaming, permitindo que você jogue ESO em qualquer lugar que desejar. Mal podemos esperar para ver a comunidade de ESO explorando Tamriel do conforto de, bem, quase qualquer lugar! Você está planejando jogar ESO em movimento?

O Xbox Cloud Gaming está disponível como parte de uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate e pode ser experimentado em vários dispositivos diferentes, basta ter uma conexão de internet de alta velocidade e um controle.

Vivencie uma história em constante expansão por toda Tamriel em The Elder Scrolls Online, o RPG Online da Zenimax. Explore um mundo vivo e rico com amigos ou embarque em uma aventura individual. Aproveite o controle total da jogabilidade e aparência de seu personagem, desde as armas que você usa às habilidades que aprende: as escolhas que você faz moldam seu destino.