The Witcher 3 rodará em 60 FPS no Xbox Series S

A atualização de próxima geração do The Witcher 3 pode não estar disponível ainda (chega em breve), mas já estão com a nova versão antes de seu lançamento no final desta semana. Isso inclui o The Xbox Tester, que tem colocado a atualização do Xbox Series S em seu ritmo.

O modo de desempenho está bem e verdadeiramente presente e está parecendo muito bom até agora! Pelo que parece, você obtém 60 FPS suaves no Xbox Series S, o que está de acordo com nossa própria experiência no modo de desempenho no Xbox Series X.

Curiosamente, o The Xbox Tester também “recomenda fortemente” o modo de qualidade, pelo menos se a fidelidade visual pura for sua maneira preferida de experimentar jogos como The Witcher 3. Nós mesmos, provavelmente preferiríamos a opção de 60 FPS, especialmente devido à falta de Ray Tracing e recursos no modo de qualidade no Xbox Series S.

A nova atualização do CDPR está recebendo muitos elogios até agora, apesar de alguns bugs e falhas que os revisores experimentaram. Para todos os outros, finalmente está quase na hora de mergulhar de volta neste mundo incrível mais uma vez!