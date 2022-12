A investigação do caso envolvendo o ator Thiago Rodrigues será suspensa após a polícia do Rio de Janeiro concluir que o artista se machucou ao cair sozinho. Inicialmente, trabalhava-se com a hipótese de que Thiago havia sido assaltado e espancado.

A delegada Bianca Lima, da 15ª DP, afirmou ao UOL que não há riscos de Thiago ser preso, pois “não houve falsa comunicação de crime”.

As investigações começaram após uma matéria do colunista Ancelmo Gois, do O Globo. Na matéria em questão, o jornalista afirmava que Thiago Rodrigues havia sido “espancado por bandidos no Baixo Gávea, na zona sul do Rio”.

Thiago Rodrigues foi assaltado ou caiu? Segundo a Polícia Civil do Rio, o ator teria caído sozinho, e imagens de segurança de prédios da região comprovariam a tese. As informações são do Domingo Espetacular, da Record TV.

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Metrópoles (@metropoles)

Segundo as diligências, as imagens que mostram o artista caindo e batendo a cabeça no chão são do dia do suposto assalto, às 5h40, na Praça Santos Dumont — mesmo local em que Thiago foi encontrado.

A polícia pontuou ainda que descartará o roubo e incluirá a tipificação de “fato atípico”, o que irá suspender o inquérito.

O ator alegou em seu depoimento que, após sair de uma festa, teria sido abordado e agredido por criminosos. Argumentou ainda que os bandidos teriam levado seu celular. A polícia ainda investiga a hipótese de Thiago ter sido furtado.

The post Thiago Rodrigues pode ser preso por falsa denúncia? Delegada responde first appeared on Metrópoles.