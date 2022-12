Thiago Silva, da Seleção, reclama com Mumuzinho: ‘Pare de me ligar de madrugada’

O jogador Thiago Silva reclamou dos horários que o cantor Mumuzinho tem ligado para ele. Tudo começou quando o artista postou um print de uma chamada de vídeo que fez com o zagueiro da Seleção Brasileira e escreveu: “As pessoas perguntam: ‘Como vocês se conheceram?’. Não sei explicar! Só sei que desde lá, nunca deixamos de nos falar! É um amor de irmão, pai! Não importa a distância”. Thiago compartilhou o post do amigo e comentou: “Só para de ligar de madrugada, pelo amor de Deus (risos)”. O jogador está no Catar disputando a Copa do Mundo 2022 e Mumuzinho está no Brasil se dividindo entre os seus shows e a gravação da sua primeira novela, “Todas as Flores”. Na trama de João Emanuel Carneiro, disponível no Globoplay, Mumuzinho interpreta o músico mulherengo Joca. Devido ao fuso horário, há uma diferença de seis horas entre o Brasil e o Catar e, provavelmente por isso, quando o cantor liga para Thiago é de madrugada. O jogador está no Catar com a família e, em um recente post nas redes sociais, celebrou tê-los por perto durante o Mundial: “Viver tudo isso sem a família não seria a mesma coisa. A Copa do Mundo é muito mais especial com vocês”.

Mumuzinho disse que fala frequentemente com Thiago Silva – Foto: Reprodução/Instagram/thiagosilva

