Em campo pela quartas de final contra a Croácia, o zagueiro Thiago Silva superou Cafu e Dunga. Isso porque ele se tornou o jogador da Seleção que mais foi capitão em Copas do Mundo.

O jogo desta sexta-feira (9/12) é a 12ª partida de Thiago como capitão do Brasil no Mundial. A única em que o zagueiro não esteve na posição foi na partida contra Camarões — que o time reserva jogou.

Além de ultrapassar Cafu e Dunga, o camisa três também tem o recorde de ser o único capitão em três edições diferentes de Copa do Mundo. Em 2014, Thiago Silva foi o capitão absoluto e em 2018 dividiu a braçadeira com o lateral-esquerdo Marcelo e o zagueiro Miranda. Com esse feito, o atleta ultrapassa Bellini (1958 e 1962), Dunga (1994 e 1998) e Cafu (2002 e 2006).

The post Thiago Silva supera Cafu e Dunga com braçadeira de capitão em Copas first appeared on Metrópoles.