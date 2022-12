Tiago Leifert comemora retorno à Globo e desabafa sobre saúde da filha

De volta à Globo após pouco mais de um ano, Tiago Leifert participou do Domingão com Huck e falou sobre sua participação na cobertura da Copa do Mundo do Qatar no GloboPlay.

“Tentei bloquear meu coraçãozinho, fui arrancado daqui por circunstâncias da vida. Voltar para esse palco é esquisito, acho que vou me emocionar muito depois. Foi bom voltar, a vida deu uma melhorada”, disse.

No programa, Tiago Leifert explicou que quando comunicou sua decisão de deixar o comando do BBB, sua filha, Lua, de 1 ano, diagnosticada com um retinoblastoma, tipo raro de câncer, estava em uma situação “extremamente perigosa”.

“Agora só está perigoso. A gente ainda está tratando, mas com muita atenção, com muito cuidado”, explicou o jornalista.

Tiago Leifert, sobre a saúde da filha, Lua, de 1 ano Ele ainda fez um alerta aos pais. “A mensagem é para vocês levarem as crianças ao oftalmologista”, disse Tiago Leifert. “O teste do olhinho, muita gente faz na maternidade, mas ele não é suficiente. Para você detectar uma doença rara como a da minha filha, você tem que ir ao oftalmo a cada seis meses.”

Saída da Globo Tiago Leifert deixou a Rede Globo em setembro de 2021, após 15 anos de emissora, para acompanhar de perto a recuperação da filha Lua. Entretanto, durante uma entrevista ao podcast Tapa na Cara, apresentado por Rica Perrone, o apresentador revelou que teve outras motivações para sair da emissora.

“Eu saí porque eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. Depois que faço nove temporadas de The Voice, tudo que fiz no esporte e faço duas temporadas históricas do BBB, eu pensei que estava bom. Não tem mais para onde ir e não tem como exigir mais nada”, explicou.

Na ocasião, Leifert fez questão de expressar todo o seu amor pelo canal dos irmãos Marinho. “Eu sou time Globo, mais do que o São Paulo. Se tiver um amistoso entre a Globo e o São Paulo, eu jogo pela Globo”, explicitou, ao citar o Tricolor Paulista.

The post Tiago Leifert comemora retorno à Globo e desabafa sobre saúde da filha first appeared on Metrópoles.