Tite nega desorganização em gol sofrido e lamenta bolas perdidas

Com o gol sofrido aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Brasil deu adeus ao sonho do hexa na Copa do Mundo Catar. O lance do gol croata saiu em um contra-ataque puxado pelo lado direito da defesa brasileira, com finalização do atacante Bruno Petkovic da entrada da área. Questionado se o lance saiu de uma desorganização do Brasil no jogo, o técnico Tite negou que esse tenha sido o motivo e ressaltou que essa foi o único chute certeiro da Croácia na partida.

“Não concordo com a desorganização. Primeiro estávamos em uma ação ofensiva, colocando volume na frente, e a jogada foi quebrada. No que ela foi quebrada e pressionava, tivemos com o Pedro a infiltração do Fred, uma bola espirrada na frente, Danilo dá e volta, e nesse vai e vem uma bola puxa fundo. Conseguimos voltar e fechar a parte central do campo, mas a bola veio para trás, finaliza, desvia e entra, em uma única finalização”, explicou Tite em coletiva.

Outra polêmica levantada após o apito final foi a ausência de Neymar entre os quatro primeiros batedores das penalidades. Considerado um dos melhores do mundo nesse recurso, o camisa 10 do Brasil não chegou nem a cobrar seu pênalti na disputa. Tite explicou que Neymar era quem mostrava ter mais equilíbrio mental e técnico.

“Ele é o quinto e decisivo pênalti. Fica com uma pressão maior o jogador que tem mais qualidade e o mental para fazer a cobrança”, continuou.

Sobre as substituições, o treinador mostrou dificuldades para explicar a entrada de alguns jogadores, mas afirmou que entende a torcida que discorda de algumas delas após o jogo. Tite reforçou que as saídas de Militão e Paquetá foram pro problemas físicos, enquanto Rodrygo e Antony entraram para dar mais efetividades pelos lados e Pedro, como centroavante, para concluir ao gol.

“Tu tens um jogador de qualidade técnica e individual, que é o Rodrygo. Tem um de lado de campo e individual, que é o Antony. O Pedro para conclusão. E o Alex Sandro entrando c om o Militão sentindo cãibra. Desgaste do Paquetá. A jogada do gol construímos por dentro, com Rodrygo, com tabela curta. Mas eu entendo a dor e todas as críticas que podem ter”, disse na coletiva.