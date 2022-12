Todas as Flores rompe a bolha do digital e consagra Mauritânia

Com a agilidade de uma série e cheia de ganchos surpreendentes, a trama Todas as Flores, do autor João Emanuel Carneiro, tem se mostrado um verdadeiro novelão, digno de horário nobre.

Nas redes sociais, como no Twitter, no Facebook e no Instagram, e nas rodas de conversa virtuais, a novela é citada como uma das mais admiradas pelo público nos últimos anos.

Além das belas paisagens do Rio de Janeiro, a trama traz consigo grandes talentos da teledramaturgia, porém, atualmente, quem mais tem se destacado, não apenas pela história de sua personagem e sim pela qualidade de sua atuação, com certeza é a atriz Thalita Carauta, que interpreta a ex-atriz pornô, Mauritânia Carvalho, que após herdar toda a fortuna de Raulzito (Nilton Bicudo), seu namorado, se tornou uma grande estilista e empresária.

Outros grandes destaques de atuação na trama são as atrizes Letícia Collin, que chega a ser engraçada ao entregar tanta maldade na interpretação da vilã Vanessa, e a Sophie Charlotte, que consegue atribuir em sua atuação, toda a genuína delicadeza necessária para dar vida a Maíra, a perfumista, apaixonada, portadora de deficiência visual.

Dividida em duas partes, o grande sucesso da Globoplay, terá os 45 primeiros capítulos disponibilizados até o fim de Dezembro deste ano e os outros 40 capítulos só serão disponibilizados em meados do mês de maio de 2023, após a exibição da 23ª edição do reality Big Brother Brasil.

A trama do Globoplay é considerada um sucesso. Apesar da equipe não divulgar dados sobre as visualizações da novela, sabe-se que ela está entre as produções mais acessadas na plataforma.

