Torcedores vibram e Copacabana vira festa com vitória do Brasil

Tomada pela camisa amarelinha da seleção brasileira e pelos mais variados enfeites nas cores verde e amarelo, a arena Fifa Fan Fest na praia da Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, ficou lotada de torcedores de todas as idades nesta segunda-feira (5), dia em que o time brasileiro enfrentou a Coreia, nas oitavas de final da Copa do Catar.

Com muita animação desde antes da partida, o público cantou de pé o Hino Nacional e vibrava a cada boa jogada do Brasil. Nem o gol da Coreia no segundo tempo desanimou a torcida. Uma pequena bateria de escola de samba garantiu a trilha sonora durante todo o jogo, fazendo batidas que aumentavam a tensão em momentos como o que precedeu o pênalti marcado por Neymar aos 13 minutos do primeiro tempo, e aumentando o ritmo a cada gol marcado.





Após os quatro gols do Brasil no primeiro tempo, a professora Cláudia Amaro estava aliviada. “Fiquei muito apreensiva com aquele jogador de máscara, achei que a Coreia ia vir pra cima da gente”. O craque da Coreia, Son Heung-min, treina e joga usando uma máscara preta, no estilo “Zorro”, porque está se recuperando de uma lesão no rosto.

A professora disse que irá acompanhar as demais partidas na arena, já que deu sorte. “Só não vim no jogo contra Camarões, na sexta-feira, e o Brasil perdeu. Mas também, estava só com os reservas. Agora, o Neymar entrou e fez a diferença”.

Com uma cartola toda enfeitada de verde e amarelo e com estrelas azuis, o aposentado Aristides Teles exibia também uma foto e as palavras de incentivo “Força Pelé”. “Estou muito emocionado com a situação dele, vi uma reportagem no domingo que mexeu muito comigo, tenho certeza absoluta que o Brasil vai ser campeão dessa Copa para homenagear Pelé”.





Considerado o Rei do Futebol por diversas gerações, o tricampeão das copas de 58, 62 e 70 está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde terça-feira (29), para uma reavaliação da terapia quimioterápica para combater um tumor de cólon, retirado em setembro do ano passado.

“Ele está torcendo para o Neymar fazer mais três gols nesta Copa e passar ele”, disse Aristides. Pelé é o maior artilheiro da seleção brasileira, com 77 gols marcados. Com o gol de hoje, Neymar chega a 76 gols pela seleção.





O aposentado afirma que vai continuar assistindo aos jogos da Copa na arena de Copacabana, usando a cartola em homenagem a Pelé, cujos jogos ele ouvia escondido quando era criança. “Na Copa de 70 eu morava na roça, lá na Bahia, e meu pai não deixava a gente ouvir os jogos, ele falava que futebol era coisa de vagabundo. Mas eu pegava o radinho de pilha e corria para o meio do mato só para ouvir os jogos do Pelé”.

Os torcedores que permanecerem durante a noite no Fifa Fan Fest poderão assistir ao show de Xande de Pilares. Também receberam arenas da Fifa as cidades de Dubai, Cidade do México, Londres, São Paulo e Seoul.