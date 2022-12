Torneio de futebol movimenta Arena BRB em confraternização animada

A Copa do Mundo do Catar terminou no último domingo (18/12), mas o clima do campeonato de futebol continua pairando no ar, especialmente em Brasília. Nessa quarta-feira (21/12), a Arena BRB criou uma copa para chamar de sua e para se despedir de forma criativa de 2022. Vários craques foram convocados para mostrar o que sabem fazer em campo no estádio da capital federal. A confraternização reuniu parceiros e colaboradores da empresa gestora do emblemático complexo esportivo brasiliense.

A concentração dos convidados ocorreu no restaurante Modesto, fixado no interior da Arena BRB Mané Garrincha. Animados, todos não viam a hora de dar o start na badalada programação e revelar a habilidade futebolística nos gramados. O evento começou a partir das 8h, com o torneio de futebol masculino. Já o campeonato feminino iniciou às 14h. As partidas foram até às 20h.

Richard Dubois e Kalinca Assis Affonso Giaffone, Juliana Castro e Richard Dubois com o time feminino da equipe da Arena BRB As “seleções” foram formadas por colaboradores da Arena BSB, produtores de eventos e parceiros que contribuíram com o sucesso do complexo esportivo, cultural e gastronômico ao longo deste ano. Assim como o Metrópoles, fizeram parte da confraternização: R2, TRK Imóveis, Lótus Construtora, Giraffas, Cruzeiro do Sul Agro, Festa da Lili, BRB, Escritório Jacoby Fernandes Campos da Rocha, Holding Santa Helena, InvestSmart XP, Marelli, Playbar e Bilheteria Digital.

Além de felicitarem pelos êxitos de 2022, os participantes brindaram pela chegada de 2023 e desejaram que o estádio receba inúmeros eventos memoráveis, como o show do The Killers, produzido pelo Metrópoles Music em novembro.

Nove times disputaram a Copa Arena BRB. Os craques formaram as seleções do Brasil, Portugal, França, Croácia, Arábia Saudita, Japão, Holanda, Alemanha e Uruguai. Quem mais colocou a bola na rede, ou seja, saiu vitoriosa do torneio, foi a equipe alemã. À frente da Arena BSB, concessionária gestora do complexo esportivo, Richard Dubois destacou que grande parte dos integrantes da diretoria até de serviços importantes são “fanáticos” por futebol.

“Temos um campo e resolvemos fazer uma confraternização trazendo todo mundo, como presidência, fornecedores, parceiros nossos e empresas envolvidas. O pessoal joga, além de degustar churrasco e cerveja. Quem não gosta da modalidade está assistindo. É realmente para a gente fechar o ano, que foi bastante importante”, frisa Dubois em entrevista para a Coluna Claudia Meireles.

Mulheres em ação Bola rolando em campo De acordo com o presidente da Arena BSB, o torneio contou com a mesma estrutura que os jogadores tiveram na Copa América, realizada em 2021. “Partidas com direito a tudo, juiz, telão… Um clima realmente de campeonato”, endossa. Richard Dubois almeja repetir a competição muitas outras vezes e “que o Metrópoles continue sendo o nosso parceiro”.

“O Metrópoles precisa ter o time dele também. No caso, teremos de sortear. Caso contrário, o portal será muito forte devido ao alto número de funcionários. Será sempre o campeão”, brincou o presidente da Arena BSB.

As disputas no gramado não se estenderam para fora de campo. Entre as colunas da Arena BRB Mané Garrincha, os convidados se divertiram na Ginga. Churrasco do Gaudério Restaurante e Buffet e um bar de drinques ficaram à disposição do público fascinado por futebol. Embalaram a trilha sonora durante a confraternização o DJ Black Roque, o Grupo Samba Malandro e Thiago Nascimento. Elton Lourenço e banda finalizaram o lineup.

Gaudério Restaurante e Buffet Grupo Samba Malandro Confira os cliques do dia animado:

Airton Cruz, Affonso Giaffone, Joubert Souza, Rafael Roda, Braconi, Richard Dubois e Guilherme Barros Juliana Castro, Richard Dubois, Bernardo Bessa e Affonso Giaffone Richard Dubois e Gilvan Máximo Valentina Bessa, Bernardo Bessa e Alda Maria Correa Claudia Meireles e Kalinca Assis Bernardo e Maylla Bessa Rick Emediato e Daniel Resende Davi Mutzig e Lucio Port Confraternização da diretoria, colaboradores e parceiros da Arena BSB André Pedrosa, Paulo Hoff, Richard Dubois e Cleomir Costa Souza Paulo Hoff e Claudia Meireles Arena BRB recebeu colaboradores e parceiros para uma copa animada Jogo masculino Momento de uma partida de futebol Crianças se divertem em campo Menino joga bola no gramado da Arena BRB Estrutura do complexo esportivo A confraternização ocorreu nessa quarta-feira (21/12) O torneio feminino começou às 14h Disputa pela bola Comemoração do gol Os gramados da Arena BRB Mané Garrincha receberam vários craques Gaudério Restaurante e Buffet Grupo Samba Malandro animou o evento Serviço

Buffet: Gaudério Restaurante e Buffet

Música: DJ Black Roque, Grupo Samba Malandro, Thiago Nascimento e Elton Lourenço e banda

