Traição tripla, perna quebrada e baixaria: atriz global causa na Barra

A coluna LeoDias sempre é direta e sem rodeios, mas dessa vez vamos preservar a identidade dos envolvidos e contar uma história digna de roteiro de novela das nove com traição, gritaria e baixaria em um condomínio na Barra da Tijuca. Uma atriz global, dos olhos claros e corpo escultural, traiu seu namorado três vezes, com três homens diferentes. O rapaz descobriu, e o barraco tomou proporções enormes. Em um ato de desespero, ele pulou do primeiro andar do prédio e quebrou uma perna. Não bastasse a fratura, o pai da moça apareceu no prédio e protagonizou uma porradaria generalizada. Sem cara de horror, quem não tem vizinho fofoqueiro?

Há algumas semanas um dos condomínios gigantescos da Barra da Tijuca foi palco de cena de filme. Briga entre namorados, em alto e bom som com o bloco inteiro ouvindo a gritaria. O rapaz, revoltado, esbravejava que a atriz – desculpem o palavreado – “deu para três enquanto ainda estava com ele”. “Piranha” foi o adjetivo mais leve que as paredes – e vizinhos – ouviram.

Briga de casal, pouco inédito, você pode pensar. Os ânimos se exaltaram e após uma verdadeira baixaria, o rapaz decide pular do 1º andar do apartamento, por motivos desconhecidos, e ganha de brinde uma perna quebrada e o alarde de todo o prédio. Chifre e fratura no mesmo dia é um enredo que nem a maior sofrência sertaneja já traduziu, mas é claro que sempre dá pra piorar. E piorou.

Vizinhos nos revelaram que o pai da atriz, conhecida por beijar muitas bocas na Barra da Tijuca, chegou ao condomínio revoltadíssimo com o rapaz, que virou um saco de pancadas mesmo de perna quebrada. Sob gritos da artista que dizia: “Pai, para… Por favor!”. Oficialmente uma briga generalizada se materializou. O rapaz não contava com uma perna, mas com as cordas vocais em dia para berrar mais alto: “Sua filha é uma piranha e deu para três caras estando comigo”.

Os telespectadores poderão acompanhar a atriz mais de perto em breve, já que a “fogosa” está cotada para ser do elenco do BBB23.

Se alguém desejar enviar o vídeo do momento exato do imbróglio à coluna LeoDias, estamos de braços abertos.

