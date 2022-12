Transatlânticos com turistas movimentam o Porto do Rio de Janeiro

As festas de fim de ano prometem movimentar o Porto do Rio do Janeiro. Entre esta quinta-feira e o dia 31 de dezembro, a cidade vai receber 57 mil turistas que optaram por chegar ao Rio em 14 transatlânticos. Seis mil pessoas vão chegar a capital fluminense somente nesse domingo, a bordo de um desses transatlânticos.

Pensando na comodidade e segurança dos passageiros, o Píer Mauá disponibilizou uma operação de testagens para Covid-19 exclusiva em suas instalações, além de disponibilizar os Armazéns 3 e 4, para serem realizados embarques e desembarques de passageiros. Nesses locais, há postos de informação turística, balcões para check-in e controle de segurança, além de um posto móvel da polícia militar.

De acordo com a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros, as expectativas estão sendo as melhores para essa temporada que promete ser a maior dos últimos 10 anos. O setor turístico estima que as viagens irão movimentar 4 bilhões de reais de outubro desse ano até abril de 2023.

Nos últimos dois anos, a temporada de cruzeiros no país foi impactada pela pandemia da covid-19, sendo cancelada em 2020/2021 e tendo tido procura menor em 2021/2022, com 55 mil pessoas viajando durante a temporada.

*Com a supervisão de Sheily Noleto

Economia Rio de Janeiro Sheily Noleto / Beatriz Arcoverde Lucas Coelho* – estagiário da Rádio Nacional transatlánticos Turismo no Rio 1:24