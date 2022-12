Transição diz que será necessário reduzir impactos nas contas de luz

O nome ainda não foi anunciado, mas o próximo ministro de Minas e Energia, do governo do presidente eleito, Lula, vai ter que buscar formas de amenizar o impacto financeiro, nas contas de luz dos brasileiros. A conclusão é do grupo técnico de Minas e Energia, da transição de governo, que calcula uma conta de R$ 500 bilhões, como consequência de ações do atual governo, como explica o coordenador executivo da equipe de Minas e Energia, Mauricio Tolmasquim. “Claro que o ministro que assumir a pasta vai fazer todo o possível para reduzir os custos para o consumidor”.

A informação faz parte do relatório de diagnósticos do GT do setor, que precisa sugerir medidas emergenciais para o próximo governo. Entre elas, uma reestruturação da Petrobras que, segundo a equipe, precisa ser de energia e não investir somente em petróleo.

Ainda sobre a estatal, os membros do GT de Minas e Energia disseram ter recomendado à atual diretoria da Petrobras que suspenda todos os possíveis trâmites de privatizações para que a futura gestão avalie o que fazer. Aloizio Mercadante disse que o governo de transição aguarda a evolução do cenário para decidir se sugere manter zerados os impostos federais.

O grupo de transição ainda mencionou a dificuldade financeira enfrentada pelas agências reguladoras do setor, como as Agências Nacional do Petróleo e a de Mineração. Também destacou que vai sugerir ao novo ministro uma revisão de atos e decretos, pela estabilidade na região amazônica, no combate ao garimpo ilegal. Para Aloizio Mercadante, a atuação de organizações criminosas no garimpo ilegal é um sério problema de segurança pública. Para isso, o GT quer promover e regulamentar a mineração sustentável, de acordo com as questões ambientais e sociais da região.



© Marcello Casal JrAgência Brasil

Brasília Paula de Castro / Beatriz Arcoverde Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional