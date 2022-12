Travessia: Brisa assume uma postura violenta diante de Oto

O namoro de Brisa (Lucy Alves) e Oto (Romulo Estrela) chegará ao fim em Travessia. Com medo de que algo de ruim possa acontecer com a amada, já que está na mira de Moretti (Rodrigo Lombardi), o hacker decidirá terminar seu relacionamento, alegando que isso se dará por um “bem maior”, fato este que deixará a maranhense bastante indignada e a ponto de assumir uma postura bastante violenta com ele na trama de Glória Perez.

Vale ressaltar que o marido de Guida (Alessandra Negrini) ficou profundamente possesso quando descobriu que Oto estava se relacionando com Brisa, pois ele tem medo de que ela exponha seus crimes à polícia e o prejudique em sua vida pessoal e profissional. Porém, o que ele não sabe é que a morena não tem conhecimento de nada disso.

