Achando que está protegendo Brisa (Lucy Alves), Oto (Romulo Estrela) pediu um tempo para o relacionamento deles. Mas, na novela Travessia, a maranhense não soube reagir bem a este pedido. Pensando que o namorado quer voltar para Portugal, Brisa terminou tudo com Oto.

Os dois ficaram só o pó. Sem conseguir deixar de pensar um no outro, em breve, acontecerá o reencontro dos dois na trama de Gloria Perez. Em primeiro lugar, Creusa (Luci Pereira) vai contar que Brisa terminou o namoro e ainda detonará Oto para Helô (Giovanna Antonelli).

Leia a matéria completa em TV Foco, parceiro do Metrópoles.

The post Travessia: Brisa e Oto se reencontram após término de namoro first appeared on Metrópoles.