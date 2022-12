Travesti radicada na Bahia é a primeira a receber título de Drª. Honoris Causa

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) aprovou, na última quinta-feira (15), por unanimidade, a entrega do Título de Doutora Honoris Causa para Keila Simpson, uma das mais importantes ativistas do movimento LGBTQIA+.



Com isso, a maranhense, que mora na Bahia há muitos anos, de onde preside da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), se torna a primeira travesti do Brasil a receber o título mais importante concedido pela universidade.



O título pode ser atribuído a personalidade eminente, nacional ou estrangeira, que tenha se destacado singularmente por sua contribuição à cultura, educação e à humanidade.