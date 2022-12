Valesca Popozuda fala qual foi sua reação ao saber que filho beijou a mesma pessoa que ela

A cantora Valesca Popozuda se manifestou após seu filho, MC Pablinho, beijar na “Farofa da Gkay” uma pessoa com quem ela já tinha ficado no evento do ano passado. O assunto repercutiu nas redes sociais após a influenciadora Dora Figueiredo publicar no Twitter: “E eu que peguei o filho da Valesca Popozuda na ‘Farofa’ sem saber, sendo que já peguei a mãe dele”. Em um papo com o Multishow na última terça-feira, 6, a funkeira explicou: “Eu beijei a Dora ano passado. Ele [MC Pablinho] beijou a Dora esse ano, ontem. Eu cheguei hoje, no segundo dia [da ‘Farofa’]”. A artista disse que tirou uma “mini férias” e estava viajando. Ela ficou sabendo que o filho tinha beijado a influenciadora quando desembarcou no Brasil. “Falei: ‘Tudo bem, sem problemas. Espero, filho, que você não seja ciumento’”, brincou. Valesca e Dora se encontraram na “Farofa” e gravaram stories juntas. “Eu encontrando a deusa depois de ter pegado o filho dela”, brincou a influenciadora. A dona do hit Beijinho no Ombro também postou stories com o filho no evento. No vídeo, eles aparecem bebendo e curtindo um dos shows. A “Farofa da Gkay” está acontecendo em Fortaleza e tem agitado as redes sociais. Nesta quarta-feira, 7, acontece o último dia da festa, que contará com shows de Anitta, Ivete Sangalo e Simone Mendes.

A FAROFADA COMEÇOU: Filho de Valesca Popozuda, MC Pablinho e Dora Figueiredo se pegam na #farofadagkay.

December 6, 2022

socorroooo o beijão da Valesca Popozuda com a Dora Figueiredo #farofagkay

December 8, 2021

