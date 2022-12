Valorant está chegando ao Xbox Game Pass

Essa colaboração entre a Riot Games e o Xbox já havia sido anunciada anteriormente , porém, uma data de chegada ainda não havia sido revelada. O anúncio foi feito no Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 realizado no dia 12 de junho, e no qual foi revelado que os jogadores dos títulos mais importantes da Riot Games receberão benefícios com o Xbox Game Pass.

Esses benefícios estarão ativos a partir de 12 de dezembro, com exceção do Wild Rift, que estará disponível em janeiro, e já foi anunciado que para usar todos esses benefícios, o aplicativo Xbox deve estar instalado, isso porque do data agendada, serão divulgadas as instruções necessárias para utilização dos benefícios por meio do aplicativo. Será necessário ter uma conta Riot Games para que o sistema vincule os dois serviços.

VALORANT:

Todos os Agentes atuais Acesso a todos os novos Agentes assim que forem lançados Bônus de 20% de EXP de partida dado para Passe de Batalha, Passe de Evento e contrato de personagem ativo

League of Legends

Todos os mais de 160 Campeões Acesso a todos os novos campeões assim que foram lançados Bônus de 20% de EXP

Legends of Runeterra

Todas as cartas do Conjunto de Fundações

Teamfight Tactics:

Pequenas Lendas estrategistas raros de 1 estrela 4 skins de arena disponíveis até abril de 2023, e 1 skin de arena da rotação mensal depois desse período

League of Legends: Wild Rift

Todos os mais de 80 Campeões Acesso no lançamento de cada novo Campeão Bônus de 20% de EXP

Além disso, os jogadores que conectarem suas contas da Riot com o Xbox Game Pass antes da data de 1 de janeiro de 2023 irão receber ainda mais recompensas em cada um dos jogos.