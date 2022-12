Vamos pular! Cinco parques com cama elástica para adultos e crianças

Quem viveu os anos 1990 deve se lembrar da Olimpíada do Faustão. No quadro de gincanas do programa dominical, os participantes eram desafiados a cruzar pontes, atravessar percursos difíceis e tentar derrubar o adversário de uma base com um cotonete gigante.

Hoje, ninguém mais precisa ir ao programa para se divertir com esses jogos. Parques com camas elásticas e brinquedos infláveis abrem na cidade com a proposta de desafiar o condicionamento físico e a agilidade dos frequentadores.

Em meio a camas elásticas e estruturas infláveis, os visitantes vão pulando de uma atração para outra para testar suas habilidades. Confira cinco locais para pular e se divertir.

Altitude Trampolim Park Com três unidades em São Paulo, a do Tatuapé, na zona leste, tem mais de 450m2 em camas elásticas. Além de atrações tradicionais desses espaços como parede de escalada, batalha de cotonetes e parkour, há um jogo chamado Crazy Bubble, em que você veste uma bolha de plástico e pode tentar derrubar seus amigos que também estão fantasiados de bolha gigante.

Tatuapé: Dr. Eduardo Cotching, 410/450. Moema: Av, dos Bandeirantes, 5000. Qua./Sex.: 15h/23h; sáb./dom.: 12h/23. Morumbi: Av. das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio. Seg./sáb.: 11h/22h; dom.: 12h/20h. Ingressos a partir de R$ 65 por 1h. Site: altitudepark.com.br.

Gravidade Park Como o nome já diz, a ideia é desafiar as pessoas contra a gravidade nas camas elásticas. Além de parede de escalada, batalha de cotonetes e parkour, há um local reservado para jogar dodgeball. Como em uma queimada, no jogo, cada pessoa possui uma bola e tem como objetivo eliminar todos os jogadores da equipe adversária acertando ou roubando a bola do adversário. Há ainda uma área separada para crianças pequenas.

R. Tabor, 596 – Ipiranga. Qua./sex.: 13h/19h; sáb.: 10h/20h; dom.: 10h/19h. Ingressos a partir de R$ 55 por 50 min. Site: gravidadepark.com.br.

Impulso Com decoração neon, o espaço tem trajetos de parkour, ringue de batalha de cotonete, parede de escalada e muitas camas elásticas para você ir pulando de uma atração para outra. Para brincar no espaço é preciso estar calçado com uma meia antiderrapante. Quem não tiver pode comprar no local (R$25).

Rua Dr. Alfredo de Castro, 160 – Barra Funda. Ter./sex.: 13h/22h; sáb.: 10h/22h; dom.: 10h/20h. Ingressos a partir de R$50 por 50 minutos. Site: impulsopark.com.br.

Pophaus Inaugurado em 2017, o parque tem duas unidades em São Paulo. A de Santo Amaro, na zona sul, ocupa uma área de 3,6 mil metros divididos em três parques: Pop Jump, Pop Indoor e Pop Outdoor. O Jump é uma área de camas elásticas; Indoor, espaço coberto reservado para os infláveis; e Outdoor, local aberto com brinquedos com água como tobogãs com piscina infláveis. A unidade do Tatuapé não tem um espaço com camas elásticas.

Santo Amaro: Rua Doutor Rubens Gomes Bueno, 288 – Várzea de Baixo. Ter./sex.: 13h/21h; sáb.: 10h/22h; dom.: 10h/20h. Ingressos a partir de R$ 99 por 2h horas.

Taubaté: Rua Euclides Pacheco, 483 – Vila Gomes Cardim. Ter./sex.: 12h/18h; sáb.: 10h/20h; dom.: 10h/18h. Ingressos: a partir de R$ 60 por 2h. Site: pophaus.com.br.

Urban Motion O parque fica dentro do shopping Morumbi Town, por isso tem uma estrutura um pouco mais compacta. Mas apresenta atrações como circuito ninja, parede de escalada, batalha de cotonetes, parkour em camas elásticas para que o visitante vá pulando de um espaço para o outro.

Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade. Seg./sáb.: 10h/22h; dom.: 10h/20h. Ingressos a partir de R$ 40 por 30 min. Site: urbanmotion.com.br.

The post Vamos pular! Cinco parques com cama elástica para adultos e crianças first appeared on Metrópoles.