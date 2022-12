Varejo paulista registra aumento no volume de vendas em 2022

O varejo paulista registrou volume de vendas de mais de R$ 812 bilhões de janeiro a setembro deste ano, superando o mesmo período do ano passado em R$ 70 bilhões de reais. Além disso, a Fecomercio de São Paulo prevê um crescimento nas vendas de Natal de 8% neste ano, o que representa um aumento de mais de R$ 8,8 bilhões.

Para o assessor econômico da Fecomercio SP, Altamiro Carvalho a diminuição no desemprego e a entrada maior de crédito dos bancos para à população explicam o resultado positivo no varejo paulista e o otimismo dos comerciantes para as vendas de Natal.

Essa alta no varejo paulista é puxada pelo crescimento nas vendas de vestuários e calçados, de mais de 22% de janeiro a setembro deste ano em comparação com o ano passado. Cabe lembrar que este setor econômico sofreu muito em 2019 e 2020 em função da pandemia de covid 19 com retração na atividade de 31%.

Mas o proprietário de uma loja de jeans no Brás, Fauze Yunes disse que ainda existe um clima de incerteza nas lojas da região por causa da concorrência informal do comércio de rua apesar da expectativa de crescimento nas vendas no fim de ano.

A expectativa da Fecomercio SP para 2023 é de crescimento de 2% nas vendas em relação a este ano, caso, na visão da Federação, os fundamentos econômicos como juros e câmbio se mantenham estáveis.

