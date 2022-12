Veículo roubado no Rio de Janeiro é recuperado pela PRF em Porto

A responsável pelo veículo informou que o recebeu como pagamento por uma dívida.

APolícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde desta quarta-feira (30), um veículo roubado que circulava com placas clonadas. A abordagem ocorreu durante fiscalização no Km 21 da BR 101, no município de Porto Seguro, sul da Bahia.

Ao realizar uma fiscalização minuciosa em um VW/T Cross de cor branca, a equipe policial constatou que o carro tinha restrição de roubo registrada em 04/04/2022, no Rio de Janeiro.

Questionada, a condutora informou que o veículo foi recebido por ela como pagamento de uma dívida.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil competente para adoção das medidas cabíveis.