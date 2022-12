Veja a classificação final das seleções eliminadas na Copa do Mundo

Chegou ao fim a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. A partir deste sábado, as seleções iniciam a disputa das oitavas de final do Mundial. O Superesportes lista abaixo a classificação das 16 equipes já eliminadas na competição. Veja na galeria.

Veja abaixo jogos, datas, horários e locais das oitavas de final

Holanda x Estados Unidos

Sábado, 3 de dezembro, às 12h, no Estádio Khalifa Internacional

Argentina x Austrália

Sábado, 3 de dezembro, às 16h, no Estádio Ahmad Bin Ali

França x Polônia

Domingo, 4 de dezembro, às 12h, no Estádio Al Thumama

Inglaterra x Senegal

Domingo, 4 de dezembro, às 16h, no Estádio Al Bayt

Japão x Croácia

Segunda-feira, 5 de dezembro, às 12h, no Estádio Al Janoub

Brasil x Coreia do Sul

Segunda-feira, 5 de dezembro, às 16h, no Estádio 974

Marrocos x Espanha

Terça-feira, 6 de dezembro, às 12h, no Estádio Cidade da Educação

Portugal x Suíça

Terça-feira, 6 de dezembro, às 16h, no Estádio Lusail

Chaveamento da Copa do Mundo Oitavas de final

Jogo 1: Holanda x Estados Unidos

Jogo 2: Argentina x Austrália

Jogo 3: Japão x Croácia

Jogo 4: Brasil x Coreia do Sul

Jogo 5: Inglaterra x Senegal

Jogo 6: França x Polônia

Jogo 7: Marrocos x Espanha

Jogo 8: Portugal x Suíça

Quartas de final

Jogo 9: vencedor do jogo 1 x vencedor do jogo 2

Jogo 10: vencedor do jogo 3 x vencedor do jogo 4

Jogo 11: vencedor do jogo 5 x vencedor do jogo 6

Jogo 12: vencedor do jogo 7 x vencedor do jogo 8

Semifinais

Jogo 13: vencedor do jogo 9 x vencedor do jogo 10

Jogo 14: vencedor do jogo 11 x vencedor do jogo 12